Возвращение Кличко: экс-тренер заявил, что снова будет тренировать легендарного украинца

Знаменитый американский тренер Джеймс Али Башир намерен снова стать тренером Владимира Кличко после возвращения легендарного украинца в ринг.

Специалист заявил, что не верит в то, что Владимир Кличко окончательно покончил с боксом.

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Я всегда верил в то, что Кличко снова будет драться. Когда он заявил о завершении карьеры, я все равно в это не верил. В своем сердце, в своей голове, зная о нем, не верил в то, что он может закончить в такой момент своей карьеры. Безусловно, я буду его тренировать. Он классный парень, мы близки семьями, и я не вижу причин, чтобы мы снова не поработали вместе,

— заявил Башир.

24 канал писал, что Владимир Кличко ведет предварительные переговоры с онлайн-стримингом DAZN, а в январе 2019-го года авторитетный британский эксперт Стив Барнс заявил о том, что украинец собирается вернуться в ринг.

Сам же Владимир, опроверг информацию о том, что может вскоре вернуться на ринг, назвав это "первоапрельской шуткой".

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