Возвращение Кличко: промоутер назвал самую большую проблему

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Eibner Europa

Британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением относительно возможного возвращения в бокс легендарного украинца Владимира Кличко. Хирн уверен, что Владимир может сразу попасть в топ-5 лучших боксеров в своем весе.

В то же время Хирн заявляет, что решение Кличко примет не в ближайшее время и напомнил, что Владимир давно не имел практики, что является самой большой проблемой.

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"Думаю, что Кличко прощупывал почву несколько раз, рассматривая вариант возвращения. Но я не думаю, что это решение будет принято вскоре. В любом случае, это дела Кличко.

Хотел бы я увидеть Кличко на ринге снова? Думаю, любому тяжеловесу было бы интересно вернуться на ринг и драться с лучшими. Но последние несколько лет у него не было соперников и практики – это главная проблема.

Но если он все-таки вернется, то сразу попадет в топ-5 рейтинга лучших супертяжей, без сомнений. Но, повторюсь, у него давно не было боев", – цитирует Хирна Metro.

Ранее стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Владимир Кличко возвращается на ринг: смотрите видео

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Владимир Кличко
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