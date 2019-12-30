Возвращение Кличко: WBN назвал идеального соперника для украинца

Авторитетный портал WBN анализирует возможное возвращение в ринг Владимира Кличко. Портал считает, что идеальным соперником для Кличко станет Шеннон Бриггс.

Как пишет WBN, Кличко тестирует общественное мнение относительно своего возвращения. В частности, в соцсетях Владимир спросил болельщиков, кого бы они хотели видеть его будущим соперником – Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера.

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WBN считает, что Кличко перед поединком против кого-то из "большой тройки" стоит провести промежуточный бой.

Если украинец подпишет контракт с Matchroom Boxing USA и DAZN, то может встретиться с Диллианом Уайтом, Александром Поветкиным или Майклом Хантером.

Впрочем, WBN называет Шеннона Бриггса самым большим раздражителем Кличко. "Он преследует Кличко много лет – свидетельством чего является огромное количество видеороликов. Да и в целом у бойцов интересные взаимоотношения. И поскольку Бриггс все еще надеется заполучить один большой бой, а Кличко нужно оценить свой нынешний уровень, поединок между ними не кажется маловероятным", – говорится в сообщении.

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Бой Кличко против 48-летнего Бриггса в США может стать отличным событием в первом квартале 2020-го, считает WBN.

"Уверенная победа Владимира подтолкнет его к трем бывшим спарринг-партнерам – Джошуа, Уайлдеру и Фьюри. И, в конце концов, она может привести его к бою с Джошуа уже в конце 2020 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, в WBN заявили, что соглашение на три боя от DAZN все еще актуально.

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Что известно о предложении DAZN?

В марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Всего на кону было 80 миллионов долларов.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут состояться в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.