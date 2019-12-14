Возвращение откладывается: украинец Долгополов снялся с Australian Open

31-летний украинский теннисист Александр Долгополов снялся с Australian Open.

Организаторы турнира сообщили, что Долгополов снялся с Australian Open из-за травмы запястья правой руки.

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В последнее время травмы не отпускают украинца. В августе 2018 года ему сделали операцию, которая выбила его из спорта на год. Этим летом Долгополов был прооперирован повторно.

Александр уже не выходит на корт около двух лет, последний раз он участвовал в Риме еще в марте 2018 года.