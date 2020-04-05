Впечатляющий рекорд: словенец проплыл крупнейшие реки мира
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – 52-летний словенец Мартин Штрел стал первым, кто проплыл вдоль самой полноводной реки в мире – Амазонки. Мужчина за 66 дней преодолел дистанцию в 5265 километров. Кроме того, рекордсмен может похвастаться тем, что проплыл Дунай, Янцзы и Миссисипи.
Также в выпуске:
Snowmobile Race, или гонки на снегоходах – эффектное, захватывающее и очень громкое занятие. Спортсмены соревнуются за звание чемпиона, преодолевая трассу с резкими поворотами и высокими трамплинами. Скорость снегохода может достигать 150 километров в час.
Видео программы "Спорт наизнанку" о невероятной выносливости и потрясающих трюках на снегоходах
Комментарии
Читайте также
сегодня , 09:36 Тела лежат на улицах: в Эквадоре не успевают хоронить умерших от COVID-19 (фото 18+)
сегодня , 14:40 Биатлонисты Семенов и Гаспарин – самая красивая пара мирового биатлона: фото
сегодня , 13:26 Усик ответил на оскорбительный комментарий: Ты трус, который никогда при встрече такое не скажет
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Конор МакГрегор заменит Хабиба в бою с Фергюсономсегодня , 15:07
-
Гармаш – как вирус, Суркис не нашел от него вакцины: Морозюк об отношениях с одноклубникомсегодня , 11:51
-
Украинского легкоатлета дисквалифицировали на три года за употребление допингасегодня , 09:18
-
Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – списоксегодня , 18:31
-
УЕФА назвал срок и условия завершения Лиги чемпионов: результаты могут аннулироватьсегодня , 12:58
-
Мы как один народ – хоть Украина, хоть Беларусь, хоть Россия – украинский футболистсегодня , 18:09
Предложения партнеров
Комментарии