Впечатляющий рекорд: словенец проплыл крупнейшие реки мира

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – 52-летний словенец Мартин Штрел стал первым, кто проплыл вдоль самой полноводной реки в мире – Амазонки. Мужчина за 66 дней преодолел дистанцию в 5265 километров. Кроме того, рекордсмен может похвастаться тем, что проплыл Дунай, Янцзы и Миссисипи.

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Snowmobile Race, или гонки на снегоходах – эффектное, захватывающее и очень громкое занятие. Спортсмены соревнуются за звание чемпиона, преодолевая трассу с резкими поворотами и высокими трамплинами. Скорость снегохода может достигать 150 километров в час.

Видео программы "Спорт наизнанку" о невероятной выносливости и потрясающих трюках на снегоходах