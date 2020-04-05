24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Впечатляющий рекорд: словенец проплыл крупнейшие реки мира

- Читати новину українською
Спорт наизнанку / 24 канал

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – 52-летний словенец Мартин Штрел стал первым, кто проплыл вдоль самой полноводной реки в мире – Амазонки. Мужчина за 66 дней преодолел дистанцию в 5265 километров. Кроме того, рекордсмен может похвастаться тем, что проплыл Дунай, Янцзы и Миссисипи.

Также в выпуске:

Snowmobile Race, или гонки на снегоходах – эффектное, захватывающее и очень громкое занятие. Спортсмены соревнуются за звание чемпиона, преодолевая трассу с резкими поворотами и высокими трамплинами. Скорость снегохода может достигать 150 километров в час.

Видео программы "Спорт наизнанку" о невероятной выносливости и потрясающих трюках на снегоходах

 

Автор: Пётр Городиский
Теги: Гонки Новости Спорта Плавание Спорт навыворот Спорт
Комментарии

Читайте также

сегодня , 17:00 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 191895
сегодня , 11:41 Коронавирус в России: количество больных увеличилось до 4731 человека
Лікування 155325
сегодня , 09:36 Тела лежат на улицах: в Эквадоре не успевают хоронить умерших от COVID-19 (фото 18+)
Новини світу 27050
сегодня , 14:40 Биатлонисты Семенов и Гаспарин – самая красивая пара мирового биатлона: фото
Новини біатлону 3853
сегодня , 12:04 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Бокс 2973
сегодня , 13:26 Усик ответил на оскорбительный комментарий: Ты трус, который никогда при встрече такое не скажет
Бокс 11149
сегодня , 09:30 Тарифы на газ в апреле 2020: сколько заплатят украинцы
Новини економіки 18186
сегодня , 20:11 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 24285
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:40 #Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео
Софія Кулай
сегодня 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 12:04 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк
сегодня 08:50 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
4 апреля 22:20 У игрока "Ювентуса" снова обнаружили коронавирус после лечения
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук