Вперед на "Динамо": лидер "Шахтера" вернулся после жуткой травмы

Игрок "Шахтера" Николай Матвиенко, вероятно, сможет сыграть против "Динамо" 31 мая в рамках чемпионата Украины. Футболист пропустил несколько тренировок из-за жуткой травмы.

Матвиенко сыграет с "Динамо"

Как сообщает "Шахтер", 28 мая команда провела часовую сессию, направленную на отработку позиционных действий в атаке и обороне.

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Защитник Николай Матвиенко, который не играл в спарринге с ФК "Оболонь-Бровар", вернулся в общую группу.

Возвращение Матвиенко очень своевременное, так как в лагере "горняков" перед матчем с "Динамо" травмировался и Валерий Бондарь.

Таким образом, среди номинальных центральных защитников у "Шахтера" оставались только Сергей Кривцов и Давид Хочолава.

Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 31-го мая, на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00.

Как травмировался Матвиенко