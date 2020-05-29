Вперед на "Динамо": лидер "Шахтера" вернулся после жуткой травмы
Игрок "Шахтера" Николай Матвиенко, вероятно, сможет сыграть против "Динамо" 31 мая в рамках чемпионата Украины. Футболист пропустил несколько тренировок из-за жуткой травмы.
Матвиенко сыграет с "Динамо"
Как сообщает "Шахтер", 28 мая команда провела часовую сессию, направленную на отработку позиционных действий в атаке и обороне.
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Защитник Николай Матвиенко, который не играл в спарринге с ФК "Оболонь-Бровар", вернулся в общую группу.
Возвращение Матвиенко очень своевременное, так как в лагере "горняков" перед матчем с "Динамо" травмировался и Валерий Бондарь.
Таким образом, среди номинальных центральных защитников у "Шахтера" оставались только Сергей Кривцов и Давид Хочолава.
- Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 31-го мая, на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00.
Как травмировался Матвиенко
- Матвиенко получил травму 24-го мая в товарищеской игре против львовского "Руха".
- На 79-й минуте поединка Матвиенко выпрыгнул, чтобы выиграть верховую дуэль.
- Игрок "Руха" подсел под Матвиенко, и тот сделал жуткий кульбит, упав на голову.