Впервые в истории футболисты сербского клуба устроили голодовку: причина
Игроки сербского клуба "Бораца" решили устроить голодовку. Спортсмены возмущены решением руководства.
Об этом сообщил глава профсоюза сербских футболистов Мирко Поледица в своем Twitter.
Читайте также Гранд украинского футбола может прекратить свое существование
Измена руководства
Клуб был расформирован из-за финансовых проблем, поэтому у руководства остались немалые долги перед игроками и персоналом.
Решать эти проблемы прежнее руководство клуба не собиралось. Они приобрели малоизвестный клуб "Прово", переименовали его в "Борац 1926", а все напоминания о задолженности игнорировали.
Футболисты не захотели соглашаться с предательством со стороны руководства и уже вторые сутки протестуют. Не зря название клуба "Борац" переводится, как боец. Спортсмены вполне соответствуют названию их команды.
Дело уже дошло до публичного объявления голодовки. Как сообщил глава профсоюза, полиции и прокуратуре было приказано не действовать по этому делу.
Добавим, что на ситуацию уже отреагировал хавбек МЮ Неманья Матич, который поддержал земляков в борьбе за несправедливость. Футболист выложил слова поддержки в сторис в Instagram.
По мнению Мирко Поледицы, такая ситуация может привести к большому футбольному перевороту в Сербии.
измена руководства