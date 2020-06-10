Игроки сербского клуба "Бораца" решили устроить голодовку. Спортсмены возмущены решением руководства.

Об этом сообщил глава профсоюза сербских футболистов Мирко Поледица в своем Twitter.

Читайте также Гранд украинского футбола может прекратить свое существование

Измена руководства

Клуб был расформирован из-за финансовых проблем, поэтому у руководства остались немалые долги перед игроками и персоналом.

Prvi u svetskoj istoriji štrajk glađu profesionalnih fudbalera počinje za 15 minuta... pic.twitter.com/UO9IwCacN4 — Mirko Poledica (@MikiP78) June 8, 2020

Решать эти проблемы прежнее руководство клуба не собиралось. Они приобрели малоизвестный клуб "Прово", переименовали его в "Борац 1926", а все напоминания о задолженности игнорировали.

Футболисты не захотели соглашаться с предательством со стороны руководства и уже вторые сутки протестуют. Не зря название клуба "Борац" переводится, как боец. Спортсмены вполне соответствуют названию их команды.

Дело уже дошло до публичного объявления голодовки. Как сообщил глава профсоюза, полиции и прокуратуре было приказано не действовать по этому делу.

Добавим, что на ситуацию уже отреагировал хавбек МЮ Неманья Матич, который поддержал земляков в борьбе за несправедливость. Футболист выложил слова поддержки в сторис в Instagram.

По мнению Мирко Поледицы, такая ситуация может привести к большому футбольному перевороту в Сербии.

Velika zahvalnost velikom čoveku Nemanji Matiću na podršci i solidarnosti... pic.twitter.com/3QDOLnspkG — Mirko Poledica (@MikiP78) June 9, 2020

измена руководства