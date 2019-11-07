Впервые не смог смотреть пенальти: тренер "Шахтера" о решающем моменте матча с "Динамо"

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал решающий момент матча против "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота хорватов.

На 5-й компенсированной минуте Теофиль-Катрин локтем ударил Андрея Пятова в штрафной и арбитр назначил пенальти. Удар с точки реализовал Тете и вырвал для "Шахтера" ничью 3:3.

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Когда арбитр побежал смотреть видеоповтор, мы уже имели информацию, что это действительно пенальти на Пятове. Если по Тайсону были определенные сомнения, было ли прикосновение, то насчет Пятова мы были уверены. Тайсон и Тете между собой решили, кто будет пробивать.

Это двое игроков, которые отвечают за пенальти и выполняют их отлично. Тете продемонстрировал огромную уверенность, пробил, и, как видим, у него получилось. Я, откровенно говоря, впервые в своей жизни просто не смог смотреть пенальти,

– цитирует Каштру сайт "горняков".

После 4 туров в группе C "Шахтер" имеет в своем активе 5 очков и занимает вторую строчку. Столько же баллов набрало "Динамо", но "горняки" опережают хорватов по дополнительным показателям.

Следующую игру в Лиге чемпионов дончане проведут 26 ноября в Англии против "Манчестер Сити".

Результаты матчей 4 тура Лиги чемпионов – читайте здесь.