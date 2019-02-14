Впервые украинец стал лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге Пари-Матч

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Павел Крутоус
Павел Крутоус / kyivbasket

Павел Крутоус стал первым украинским игроком в текущем сезоне Суперлиги Пари-Матч, который признан лучшим баскетболистом месяца.

Баскетболист сборной Украины и "Киев-Баскет" был единоличным лидером тренерских опросов в январе, информирует ФБУ.

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Именно его фамилия чаще всего упоминалось при формировании символических сборных тура. В тренерском рейтинге за игроком "Киев-Баскет" расположились Сергей Павлов из "Химика" и Малик Трент из БК "Запорожье".

В опросе болельщиков борьба за первенство шла между Маликом Тернтом и Александром Мишулой из "Днепра".

В то время как в топ-3 аналитиков ТМ Пари-Матч были представлены только украинские игроки из клубов, которые находятся в верхней половине турнирной таблицы Суперлиги Пари-Матч: Павел Крутоус, Александр Мишула и Сергей Павлов.

В итоге самым ценным баскетболистом Суперлиги Пари-Матч в декабре стал киевлянин Павел Крутоус. Игровые показатели игрока сборной и столичного клуба: 15 очков, 3,8 подбора, 3 передачи в среднем за игру с коэффициентом эффективности 16,8.

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Теги: Спорт чемпионат Украины по баскетболу БК Киев-Баскет Баскетбол
Источник: 24 Канал
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