Впервые в истории Лиги чемпионов и Лиги Европы в финале сыграют четыре команды из одной страны

И Лигу чемпионов, и Лигу Европы выиграет команда из Англии. Что касается последнего турнира, то трофей разыграют клубы из одного города – Англии. Впервые в истории еврокубков.

Напомним, перед тем в финал Лиги чемпионов вышли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". А после этого финалистами лиги Европы стали "Арсенал" и "Челси". Три из четырех клуба представляют Лондон.

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Впервые с 2008 года в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды. Тогда 21 мая на московском стадионе "Лужники" сыграли "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Матч закончился вничью 1:1 (забивали Роналду за МЮ и Лэмпард за "Челси"), а в серии пенальти победил "Манчестер Юнайтед".

Что касается Лиги Европы (или ее предшественника Кубка УЕФА), то последний раз два английских клуба там играли еще в сезоне 1971-1972. Тогда трофей между собой разыграли "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон". Это был первый розыгрыш Кубка УЕФА, и тогда финал состоял из двух матчей. В первом "Тоттенхэм" победил на выезде 2:1, а дома "шпоры" сыграли вничью 1:1.

Стоит отметить, что "Арсеналу" больше нужна победа в финале Лиги Европы. Ведь она гарантирует попадание в групповой этап Лиги чемпионов, куда команда пока не пробилась по итогам чемпионата Англии. А "Челси" уже гарантировал себе участие в ЛЧ в следующем сезоне.

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Под вопросом и участие "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов следующего сезона. Команда пока занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, но может пропустить вперед тот же "Арсенал", если "канониры" на выезде обыграют "Бернли", а "шпоры" уступят дома "Эвертону". Все матчи чемпионата Англии состоятся в воскресенье, 12 мая, в одно время – в 17:00.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". За три дня до того, 29 мая, в Баку разыграют финал Лиги Европы.