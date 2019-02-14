Впервые за 5 лет российский футболист перешел в украинский клуб

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Василий Павлов
Василий Павлов / chernomorets.odessa.ua

28-летний нападающий Василий Павлов официально перешел в одесский "Черноморец". Переход стал знаковым, поскольку игрок стал первым за пять лет россиянином, который переехал в украинскую лигу.

В команде "моряков" центрфорвард будет выступать под 24-м номером.

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Сейчас условия сделки не разглашаются. Последней командой россиянина был латвийский "Вентспилс". За латвийцев Павлов провел 19 игр, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. В еврокубковых турнирах провел 13 матчей, забил 3 гола.

Нападающий играл за "Юнит" Самара, "Академия" Тольятти, "Крылья Советов" Самара, "Рубин-2" Казань, ФК "Химки", "Торпедо" Армавир, "Зоркий" Красногорск – все Россия. Также защищал цвета "Дачии" (Кишинев, Молдова), "Бранна" (Берген, Норвегия), "Тетекс" (Тетово, Македония).

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Теги: Футбол ФК Черноморец Трансферы Спорт
Источник: 24 Канал
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