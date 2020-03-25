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Врач "Черноморца" дал оптимистичные прогнозы по поводу уничтожения коронавируса в Украине

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Врач футбольного клуба "Черноморец" Василий Вознюк поделился прогнозом по спаду пандемии коронавируса.

Его слова приводит пресс-служба одесситов.

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Что касается рекомендаций на время карантина, то я, прежде всего, обратил внимание на исключительную полезность позитива в психоэмоциональном состоянии. В середине марта, перед тем, как разъехаться по домам, все футболисты получили индивидуальные задания от тренеров для поддержания своей физической формы. Сейчас ребята, насколько я знаю, ежедневно присылают видеоотчеты о своих занятиях. Все работают, это не отпуск или каникулы. Хорошее физическое состояние тоже позволяет укреплять иммунитет.

Вот-вот наступит теплая погода, и все закончится. Думаю, что уже в апреле солнце уничтожит вирус, и пандемия начнет стихать. Прежде всего, в Одессе и везде на юге,
– сказал Вознюк.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол Здоровье Коронавирус в Украине
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