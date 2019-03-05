Врач "Динамо" рассказал детали о травме Франа Соля и сложной операции

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль травмировался в матче против черниговской "Десны". Травма оказалась настолько сложной, что игрок отправился на операцию в Барселону. А для ее проведения пришлось вызвать специалиста из США.

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Как рассказал главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов, у Соля сложное повреждение плечевого сустава. При этом, специалисты только после артроскопии определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации.

"В Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все же нужна операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня (во вторник, 5 марта, – прим. Спорт24), а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. Он будет ассистировать профессору Рамону, поскольку операция будет достаточно тяжелой", – рассказал Леонид Миронов.

По его словам, подобные травмы являются крайне редкими для футболистов.

"В том эпизоде ​​соперник, судя по всему, задел Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к более значительному повреждению", – отметил Леонид Миронов.

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Таким образом Фран Соль как минимум пропустит ближайшие матчи киевского "Динамо" против "Челси" в Лиге Европы. 7 марта киевляне сыграют в Лондоне, а уже 14 марта будут принимать соперников на НСК "Олимпийский" в Киеве.

При этом "Динамо" в этих матчах не поможет и другой нападающий – Артем Беседин. Он восстанавливается после травмы. И будет находиться вне игры еще полтора месяца. Поэтому может пропустить матч против "Шахтера" в чемпионате Украины.

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