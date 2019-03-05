Врач "Динамо" рассказал детали о травме Франа Соля и сложной операции
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль травмировался в матче против черниговской "Десны". Травма оказалась настолько сложной, что игрок отправился на операцию в Барселону. А для ее проведения пришлось вызвать специалиста из США.
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Как рассказал главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов, у Соля сложное повреждение плечевого сустава. При этом, специалисты только после артроскопии определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации.
"В Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все же нужна операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня (во вторник, 5 марта, – прим. Спорт24), а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. Он будет ассистировать профессору Рамону, поскольку операция будет достаточно тяжелой", – рассказал Леонид Миронов.
По его словам, подобные травмы являются крайне редкими для футболистов.
"В том эпизоде соперник, судя по всему, задел Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к более значительному повреждению", – отметил Леонид Миронов.
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Таким образом Фран Соль как минимум пропустит ближайшие матчи киевского "Динамо" против "Челси" в Лиге Европы. 7 марта киевляне сыграют в Лондоне, а уже 14 марта будут принимать соперников на НСК "Олимпийский" в Киеве.
При этом "Динамо" в этих матчах не поможет и другой нападающий – Артем Беседин. Он восстанавливается после травмы. И будет находиться вне игры еще полтора месяца. Поэтому может пропустить матч против "Шахтера" в чемпионате Украины.
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