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Врач футбольного клуба "Реймс" совершил самоубийство из-за коронавируса

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Врач Бернар Гонсалес совершил самоубийство из-за коронавируса / stade-de-reims.com

Врач футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство. Он оставил предсмертную записку, в которой среди причин такого шага назвал инфекцию коронавирусом.

60-летний врач перед тем сдал тест на коронавирус, который подтвердил у него инфекцию. Вирус был обнаружен и у его жены, поэтому они оба находились в самоизоляции. Однако в воскресенье, 5 апреля, Бернар Гонсалес совершил самоубийство, пишет Le Parisien.

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Издание отмечает, что медик оставил подробное письмо, где именно наличие COVID-19 у него назвал причиной суицида.

Смерть Бернара Гонсалеса подтвердили и в футбольном клубе "Реймс", где он 20 лет работал главным врачом. При этом оказалось, что в клубе много кто не знал об обнаруженном у него коронавирусе.

  • По состоянию на 6 апреля в мире зафиксировано более 1,27 миллиона случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерло 69,5 тысяч человек.
  • Франция на пятом месте в мире по количеству инфицированных – свыше 92 тысячи. Умерли от опасного вируса 8078 человек.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Самоубийство Новости Спорта Спорт Футбол
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