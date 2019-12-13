Врачи удивляются, этот результат был почти невозможным, – Пидгрушная о собственном успехе

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала свой результат на спринте второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Капитан сборной Украины заняла 12 итогам позицию по единым промахом при стрельбе стоя. Лучший результат гонки среди украинок принадлежит Валентине Семеренко с девятым итоговым местом.

К слову: Украинка Меркушина финишировала второй в финале суперспринта Кубка IBU

Конечно, горы дают о себе знать. Однако, я начинала с Кубка IBU, прошла акклиматизацию в Риднау. Видимо, поэтому и пробежала хорошо относительно других девушек. Все же процесс акклиматизации уже прошел: смена городов, гор – возможно, также дает какой-то эффект. Очень довольна сегодняшним результатом. То, что я успела увидеть по финишу и проигрыш по лидеру. Учитывая мои проблемы с сердцем – сейчас с врачами общаюсь, они удивляются, это почти невозможно сделать. Но мы этого хотели, и было видно, что сделали. Никаких проблем с дыханием, сердцебиения лишнего, с чем я боролась в последние годы, не было,

– рассказала спортсменка в эфире телеканала "UA: Первый".

Как известно, Пидгрушная пропустила первый этап Кубка мира в Эстерсунде и вместо этого выступала на первом этапе Кубка IBU. После возвращения Елены в главную команду страны на Кубок IBU отправилась Анастасия Меркушина.

Также 13 декабря этап Кубка мира в Хохфильцене продолжится мужским спринтом на дистанции 10 километров.