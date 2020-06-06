Вратарь "Динамо" Бойко получил роскошный подарок от футболиста "МанСити": фото 16:16, - Читати новину українською Денис Бойко / ФК "Динамо" Голкипер "Динамо" Денис Бойко получил подарок от своего коллеги из "Манчестер Сити" Эдерсона. На фото видно вратарский свитер с автографом бразильца. Подарком голкипер киевлян похвастался в сторис Instagram. Смотрите также Верните Реброва: экс-сборник открыл секрет успеха для "Динамо" "Мучас Грасиас", – поблагодарил Бойко на испанском языке. Что известно о карьере Дениса Бойко Воспитанник киевского "Динамо", в школу "динамовцев" попал в шестилетнем возрасте. В 2005 году начал играть на профессиональном уровне в "Динамо-3" и "Динамо-2". Дебютировал в "Динамо-3" 17 сентября 2005 года в матче "Факел" (Ивано-Франковск) – "Динамо-3" – 4:1.

Вторую половину сезона 2007/08 провел в аренде в киевском ЦСКА.

Летом 2009 года перешел в аренду к новичку Премьер-лиги киевской "Оболони". В Премьер-лиге дебютировал 19 июля 2009 года в матче против харьковского "Металлиста" (0:2). Уже в начале 2010 года действие арендного договора было прекращено, и игрок вернулся в "Динамо". 9 мая в матче последнего тура с запорожским "Металлургом" дебютировал за основной состав "Динамо".

Летом 2011 года перешел в аренду в криворожский "Кривбасс", где в течение всего сезона был основным игроком команды.

Перед началом сезона 2012/13 вернулся в киевский клуб и почти сразу подписал новый пятилетний контракт с "Динамо".

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