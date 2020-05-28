Вратарь "Герты" курьезно забросил мяч в свои ворота в матче с "Лейпцигом": видео
В среду, 27 мая, завершился 28 тур чемпионата Германии по футболу. РБ "Лейпциг", который пытается вмешаться в чемпионскую гонку, неожиданно потерял очки в матче с "Гертой".
РБ Лейпциг – Герта 2:2
Голы: Клостерман, 24, Шик, 68-Груич, 9, Пентек, 82 (П)
Удаление: Хальстенберг, 63
Смотрите также "Бавария" минимально победила "Боруссию" Д и закрепила шансы на чемпионство: видео
Счет в матче уже на 9-й минуте открыли гости из Берлина, пишет 24 канал. После подачи в штрафную удачно на опережение сыграл Груич.
"Быки" отплатили "Герте" той же монетой. После навеса с углового удачно головой сыграл Клостерман – 1:1.
Во втором тайме "Лейпцигу" удалось выйти вперед. На 68-й минуте Шик пробил из-за пределов штрафной. Казалось, что вратарь "Герты" Ярштайн парировал удар.
Но неожиданно для всех голкипер берлинцев забросил мяч в свои ворота – 2:1.
В конце матча "Герта" вырвала ничью. Пентек уверенно реализовал пенальти и установил итоговый результат – 2:2.
За 6 туров до завершения сезона "Лейпциг" проигрывает "Баварии" 9 очков и вряд ли вмешается в чемпионскую гонку. "Герта" уверенно удерживает 10-ю позицию.
РБ Лейпциг – Герта видеообзор матча