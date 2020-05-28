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Вратарь "Герты" курьезно забросил мяч в свои ворота в матче с "Лейпцигом": видео

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РБ Лейпциг – Герта: обзор, счет, видео матча 27.05.2020
РБ Лейпциг – Герта: результат и видео голов матча / twitter.com/DieRotenBullen

В среду, 27 мая, завершился 28 тур чемпионата Германии по футболу. РБ "Лейпциг", который пытается вмешаться в чемпионскую гонку, неожиданно потерял очки в матче с "Гертой".

РБ Лейпциг – Герта 2:2

Голы: Клостерман, 24, Шик, 68-Груич, 9, Пентек, 82 (П)

Удаление: Хальстенберг, 63

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Счет в матче уже на 9-й минуте открыли гости из Берлина, пишет 24 канал. После подачи в штрафную удачно на опережение сыграл Груич.

"Быки" отплатили "Герте" той же монетой. После навеса с углового удачно головой сыграл Клостерман – 1:1.

Во втором тайме "Лейпцигу" удалось выйти вперед. На 68-й минуте Шик пробил из-за пределов штрафной. Казалось, что вратарь "Герты" Ярштайн парировал удар.

Но неожиданно для всех голкипер берлинцев забросил мяч в свои ворота – 2:1.

В конце матча "Герта" вырвала ничью. Пентек уверенно реализовал пенальти и установил итоговый результат – 2:2.

За 6 туров до завершения сезона "Лейпциг" проигрывает "Баварии" 9 очков и вряд ли вмешается в чемпионскую гонку. "Герта" уверенно удерживает 10-ю позицию.

РБ Лейпциг – Герта видеообзор матча

Турнирная таблица Бундеслиги

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Бундеслига Спорт Футбол
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