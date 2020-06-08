"Александрия" потерпела разгромное поражение от "Динамо" в рамках 25 тура УПЛ. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:5.

В матче с "Динамо" Юрий Панькив выиграл 15-ю пенальтную дуэль в чемпионатах Украины, став 4 вратарем, который достиг этого предела. 8 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах "Александрии", 4 – донецкого "Металлурга" и 3 – "Арсенала", сообщает Sport.ua.

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Видео отраженного пенальти Панькива

Рекорд Юрия Панькива по пенальти

Всего в украинских чемпионатах в ворота 35-летнего украинца назначили 36 пенальти.

Если брать только УПЛ, то Панькив отбил 13 пенальти, чем повторил рекорд Игоря Шуховцева и Андрея Глущенко.

Летом и осенью прошлого года Юрий Панькив вызывался в сборную Украины. Правда, дебютировать в главной команде страны у вратаря пока не получилось.