Вратарь английского клуба помог сопернику забить курьезный гол: видео
Во второй лиге Англии в матче между клубами "Челтнем" и "Лейтон Ориент" случился курьезный гол. Игра прошла в субботу, 15-го февраля.
23-летний голкипер "Челтнема" Оуэн Эванс помог сопернику отметиться голом. Эванс неудачно выбил мяч, попав в Конора Вилкинсона.
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Таким образом счет в матче между "Челтнемом" и "Лейтон Ориент" был открыт.
Видео курьезного гола
Несмотря на курьезный гол, партнеры Эванса не сдались. "Челтнем" вырвал победу со счетом 2:1.
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