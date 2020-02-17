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Вратарь английского клуба помог сопернику забить курьезный гол: видео

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Вратарь английского клуба помог сопернику забить курьезный гол / ctfc.com

Во второй лиге Англии в матче между клубами "Челтнем" и "Лейтон Ориент" случился курьезный гол. Игра прошла в субботу, 15-го февраля.

23-летний голкипер "Челтнема" Оуэн Эванс помог сопернику отметиться голом. Эванс неудачно выбил мяч, попав в Конора Вилкинсона.

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Таким образом счет в матче между "Челтнемом" и "Лейтон Ориент" был открыт.

Видео курьезного гола

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cheltenham goalkeeper Owen Evans gifted Leyton Orient the opening goal in their League Two game! ‍♂️

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Несмотря на курьезный гол, партнеры Эванса не сдались. "Челтнем" вырвал победу со счетом 2:1.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол
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