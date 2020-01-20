Вратарь был удален в матче, дважды подряд отбив пенальти – видео курьезного момента

Вратарь турецкой команды "Ушакспор" был удален в матче против "Велимешеспор". Две желтые карточки голкипер получил за два отраженных пенальти.

Этот инцидент произошел уже в конце игры. На то время "Ушакспор" был впереди 2:0. Арбитр назначил в их ворота пенальти. Вратарь Эрсин Айдин отбил первый удар. Однако судья попросил перебить удар, а голкиперу показал желтую карточку.

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Эрсин Айдин справился и со вторым ударом. Но арбитр увидел там нарушение правил, за что показал вратарю вторую желтую карточку.

Место в воротах "Ушкаспора" занял защитник Левент Актуг. Но и он отбил удар с 11-метровой отметки.

Видео трех ударов с пенальти и удаление вратаря