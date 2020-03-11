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Вратарь "Динамо" бесплатно перешел в "Карпаты"

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Львовские "Карпаты" объявили о подписании соглашения с вратарем Владимиром Маханьковым.

Владимир Маханьков – воспитанник киевского "Динамо". Всю жизнь провел в структуре столичного клуба, где выступал за команды U-19 и U-21. После этого был заявлен за главную команду "Динамо", но не сыграл ни одного матча за основу.

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В марте 2020 года Маханьков покинул "Динамо". 11 марта он подписал контракт с "Карпатами".

"Перешел в известный клуб в Украине, команду с громким именем и историей. Буду работать для того, чтобы помочь "львам" остаться в УПЛ. Со многими ребятами знаком еще по выступлениям в молодежных сборных. С Егором Назариной вместе выросли в Академии киевского "Динамо",Алексея Хахлева также хорошо знаю", – рассказал игрок после подписания соглашения.

На сколько подписано соглашение не указывается.

Стоит отметить, что Маханьков стал третьим вратарем "Карпат". В команде находится арендованный у "Шахтера" Олег Кудрик, а также Антон Каниболоцкий, с которым подписали соглашение только зимой 2020 года. При этом контракт с последним действует только до конца сезона.

А "Карпаты" отдали в аренду в перволиговый "Агробизнес" собственного воспитанника Андрея Артима.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Трансферы ФК Карпаты Новости Спорта Спорт Футбол
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