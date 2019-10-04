Вратарь "Динамо" Бойко травмировался перед игрой с "Лугано" и может пропустить месяц

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко травмировался на предматчевой тренировке перед игрой с "Лугано" в Лиге Европы.

Бойко был в стартовом составе "Динамо" на матч против "Лугано". Но со стартовых минут вышел Бущан. Как впоследствии объяснил ситуацию главный тренер команды Алексей Михайличенко, Бойко во время предматчевой разминки подвернул берцовый сустав. Поэтому команде пришлось срочно делать замену вратаря в стартовом составе.

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Бойко после матча передвигается прихрамывая. У футболиста сильное растяжение связок берцового сустава, а также подозрение на разрыв одной из связок. Уже в Киеве будет проведено углубленное обследование. Если худшие опасения подтвердятся, вратарь "Динамо" может пропустить около месяца.