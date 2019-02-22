Вратарь "Динамо" попал в сборную недели в Лиге Европы

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко после матча против "Олимпиакоса" в Лиге Европы, попал в сборную недели.

Благодаря удачной игре против греческой команды, Бойко был признан лучшим вратарем матчей 1/16 финала Лиги Европы.

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Также в сборной недели три игрока "Арсенала" и два футболиста "Зальцбурга", и по одному футболисту представили "Севилья", "Зенит", "Динамо" (Загреб), "Челси" и "Славия".

The FedEx Performance Zone stats are tallied and this week’s #UEL star players are all about making the impossible, possible. https://t.co/s3p2Tj6ZBj pic.twitter.com/Dv4ED861hS — FedEx Europe (@FedExEurope) 22 лютого 2019 р.

"Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против "Челси". Первый матч состоится в Лондоне 7 марта. ответный матч в Киеве 14 марта.