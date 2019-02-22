Вратарь "Динамо" попал в сборную недели в Лиге Европы

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Денис Бойко в матче против "Олимпиакоса"
Денис Бойко в матче против "Олимпиакоса" / ФК "Динамо"

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко после матча против "Олимпиакоса" в Лиге Европы, попал в сборную недели.

Благодаря удачной игре против греческой команды, Бойко был признан лучшим вратарем матчей 1/16 финала Лиги Европы.

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Также в сборной недели три игрока "Арсенала" и два футболиста "Зальцбурга", и по одному футболисту представили "Севилья", "Зенит", "Динамо" (Загреб), "Челси" и "Славия".

"Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против "Челси". Первый матч состоится в Лондоне 7 марта. ответный матч в Киеве 14 марта.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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