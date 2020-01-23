Вратарь "Динамо" признался, у кого сильнейший удар в команде

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о подготовке команды на тренировочных сборах.

Нещерет рассказал официальному сайту "Динамо", у кого из партнеров по команде сильнейший удар.

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У кого из игроков самый сильный удар? Наверное, у Андриевского. Просто невероятной силы удар, к тому же точный. Крученые удары любит Попов, а вот Буяльский пытается подсекать мяч над вратарем. Но мы его уже хорошо изучили, поэтому уже намного реже позволяем ему забивать таким способом,

– сказал вратарь.

Как известно, 15 января первая команда "Динамо" прибыла на сбор в Турцию и уже приступила к работе.

Тренерский штаб "Динамо" на сбор взял с собой 29 игроков.