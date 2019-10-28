Вратарь японской команды получил два гола с чужой половины поля за полторы минуты: видео

В рамках второго дивизиона японского чемпионата по футболу "Монтедио Ямагата" играли против "Эхимэ".

Это был бы обычный и неприметный матч, если бы игроки "Монтедио" не создали настоящее чудо. Дело в том, что за полторы минуты они забили два мяча со своей половины поля.

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Первым отличился Шин Накамура на 61-й минуте, а через 90 секунд Тацухиро Сакамото тоже забросил вратарю за шиворот в похожей манере. Поединок закончился с разгромным счетом 3:0.

Смотрите видео эпических голов с центра поля: