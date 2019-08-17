Вратарь "Ливерпуля" пропустил курьезный гол, отдав пас на соперника: видео

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Адриан
Адриан / twitter.com/LFC

Вратарь "Ливерпуля" Адриан, который присоединился к англичанам летом, пропустил курьезный гол. Испанский голкипер позволил игроку "Саутгемптона" огорчить себя в матче 2-го тура чемпионата Англии.

"Ливерпуль" в гостях победил "Саутгемптон" со счетом 2:0, но Адриан решил придумать проблемы для партнеров.

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Хозяева забили единственный гол на 83-й минуте встречи после неудачного выноса мяча вратарем Адрианом.

Голкипер "мерсисайдцев" неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда "Саутгемптона" Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.

До завершения матча "Ливерпуль" все же отстоял преимущество в один мяч и одержал вторую подряд победу.

Участие Адриана в этом поединке было под вопросом. Вратарь стал героем для "Ливерпуля" в матче за Суперкубок УЕФА. Испанец совершил несколько спасений в матче против "Челси" и отразил решающий удар в серии пенальти.

Однако он получил курьезную травму во время празднования победы. Болельщик, который выбежал на поле, поскользнулся и ударил Адриана по щиколотке. Как оказалось, Адриан избежал травмы.

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Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль
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