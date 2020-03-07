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Вратарь "Манчестер Юнайтед" дисквалифицирован на шесть матчей за укус соперника – фото

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В матче 36-го тура английской Лиги 1 встретились "Бертон" и "Питерборо", первый тайм запомнился интересным эпизодом. Арендованный у МЮ вратарь Киран О'Хара укусил своего соперника.

На 44-й минуте "Питерборо" выполнял угловой удар. Один из игроков команды находился рядом с вратарем, последний укусил соперника за плечо.

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Момент эпизода

Как сообщает Sky Sports, после рассмотрения этого эпизода было принято решение дисквалифицировать 23-летнего футболиста на шесть матчей. Также Кирана О'Хара наказали денежным штрафом в размере 2,5 тысячи фунтов.

После матча футболист не признал свою вину, а клуб стал на сторону голкипера, заявив, что попытается опротестовать данное решение.

Добавим, что матч завершился со счетом – 1:1.

Напомним, что подобными выходками ранее славился форвард Барселоны Луис Суарес. Уругваец восемь раз отмечался такими укусами соперников. Последними двумя стали Бранислав Иванович и Джорджо Кьеллини. Остальные шесть случаев футбольные власти Уругвая не разглашали, потому что не хотели, чтобы это отразилось на репутации форварда.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Манчестер Юнайтед Футбол Спорт
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