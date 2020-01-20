Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 миллионов евро: фото
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в аварию на своем Lamborghini стоимостью 200 тысяч евро.
Футболист разбил свой белый Lamborghini неподалеку от базы клуба. На фотографиях видно вдребезги смятый автомобиль вследствие контакта с отбойником и деревьями.
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К счастью, больше всего в этом инциденте пострадало именно транспортное средство, со здоровьем Серхио – все в порядке.
Напомним, Ромеро защищает цвета манкунианцев с 2015 года. Серхио является запасным голкипером, ведь главную скрипку на воротах МЮ играет Давид де Хеа.
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