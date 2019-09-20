Вратарь-неудачник Кариус пропустил курьезный гол в ЛЕ, команда проиграла в дополнительное время

Голкипер Лорис Кариус вновь допустил результативную ошибку, которая привела к голу в его ворота. А уже в добавленное арбитром время пропустил дважды, из-за чего его команда проиграла.

В выездном матче Лиги Европы против "Слована" его "Бешикташ" проиграл 4:2.

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Первый гол был забит на 14-й минуте. Сам гол оказался несколько курьезным. А вся вина – на Кариусе. Голкипер соперников выбил мяч на половину поля соперника. Кариус вышел на перехват, но не рассчитал отскок от газона. Мяч перелетел его, а сам вратарь сбил своего партнера по команде. Поэтому Шпорар уже забивал в пустые ворота.

Видео гола Шпорара в ворота "Бешикташа" из-за ошибки Кариуса

Стоит отметить, что до перерыва "Бешикташ" забил дважды. Но удержать победу не сумел. Во втором тайме Шпорар сравнял счет. А уже когда шло добавленное арбитром время, забили Любичич и Моха. "Слован" выиграл дома 4:2.

Стоит напомнить, что права на Кариуса принадлежат "Ливерпулю". Сам голкипер стоял в воротах команды в финале Лиги чемпионов против "Реала" в Киеве в 2018 году. Его ошибка стала решающей в матче, когда "Реалу" удалось забить.