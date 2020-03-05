Вратарь "Норвича" использовал шпаргалку перед серией пенальти – фото

В поединке 1/8 финала Кубка Англии встретились "Тоттенхэм" и "Норвич", выявить сильнейшего в матче помогла только серия послематчевых 11-метровых. Оригинальную подготовку использовал вратарь "Норвича" Тим Крул.

Нидерландский вратарь Норвича Тим Крул использовал бутылку как шпаргалку во время матча 1/8 финала Кубка Англии против "Тоттенхэма".

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На бутылке Крула можно заметить фамилии игроков "Тоттенхэма".

Неординарная шпаргалка Тима Крула

В серии послематчевых пенальти вратарю удалось отразить два удара игроков лондонского клуба – Троя Пэрротта и Жедсона Фернандеша, что помогло "Норвичу" пройти в четвертьфинал Кубка Англии.

В следующем раунде Кубка Англии Канарейки сыграют с победителем пары "Дерби Каунти" – МЮ. В рамках английской Премьер-лиги "Норвич" занимает последнюю строчку.