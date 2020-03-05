Вратарь "Норвича" использовал шпаргалку перед серией пенальти – фото
В поединке 1/8 финала Кубка Англии встретились "Тоттенхэм" и "Норвич", выявить сильнейшего в матче помогла только серия послематчевых 11-метровых. Оригинальную подготовку использовал вратарь "Норвича" Тим Крул.
Нидерландский вратарь Норвича Тим Крул использовал бутылку как шпаргалку во время матча 1/8 финала Кубка Англии против "Тоттенхэма".
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На бутылке Крула можно заметить фамилии игроков "Тоттенхэма".
Неординарная шпаргалка Тима Крула
В серии послематчевых пенальти вратарю удалось отразить два удара игроков лондонского клуба – Троя Пэрротта и Жедсона Фернандеша, что помогло "Норвичу" пройти в четвертьфинал Кубка Англии.
В следующем раунде Кубка Англии Канарейки сыграют с победителем пары "Дерби Каунти" – МЮ. В рамках английской Премьер-лиги "Норвич" занимает последнюю строчку.
- Крул является воспитанником футбольного клуба "АДО Ден Хааг" из Гааги. В 2005 году вратарь перебрался в Англию, присоединившись к юношеской команде "Ньюкасл Юнайтед".
- В 2018 году Крул перешел в "Норвич".
- В нынешнем сезоне 31-летний Крул провел 27 матчей во всех турнирах за "Норвич", пропустив 45 матчей и 5 поединков отыграв "на ноль".
- На Чемпионате мира по футболу 2014 года в матче четвертьфинала Нидерланды – Коста-Рика Крул был выпущен на замену на послематчевые пенальти. Сумел отразить два из пяти пенальти и таким образом помог одержать победу для сборной Нидерландов.