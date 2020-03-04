Вратарь отбил 5 пенальти в матче Кубка Германии и вывел команду в полуфинал: видео
В Германии сыграли матчи 1/4 финала Кубка страны. Наиболее неожиданным стал результат матча между "Саарбрюккеном" и "Фортуной" из Дюссельдорфа. А героем матча стал вратарь Даниэль Бац.
Для начала стоит отметить, что "Саарбрюккен" выступает в четвертом по силе дивизионе Германии – Региональной лиге Юго-запад. Там команда на первом месте с возможностью подняться в Бундеслигу 3.
В матче 1/4 финала команде выпало играть против представителя Бундеслиги "Фортуны" из Дюссельдорфа.
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И хозяева дали настоящий бой именитым соперникам, а героем стал именно Бац. Еще в первом тайме он отразил опасный удар Рувена Хеннингса. А потом "Саарбрюккен" вышел вперед, когда Еника удачно закончил быструю контратаку команды.
Когда матч приближался к окончанию при минимальном преимуществе хозяев, в их ворота был назначен пенальти. Пробивать пошел Хеннингс, но проиграл дуэль Бацу – голкипер задел мяч, а тот попал в штангу.
И все же "Фортуне" удалось сравнять счет в матче. При этом с помощью своего вратаря. Кастенмаер пришел на подачу из углового, пробивал головой после подачи, а Йоргенсен удачно сыграл в этом моменте, переправив мяч в ворота соперников.
В дополнительное время голов забито не было, поэтому дело перешло к серии послематчевых пенальти. И здесь снова Бац показал свое мастерство в этом деле. Он отразил 4 из 10 ударов и вывел свою команду в полуфинал Кубка Германии.
Смотрите видео, как Даниэль Бац отразил пять пенальти в матче Кубка Германии
Там соперником команды может стать "Бавария", или победители пар "Айнтрахт" – "Вердер" или "Байер" – "Унион Берлин".