Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему между ног после удара с центра поля: видео

В матче между "Халл Сити" и "Брентфордом" гости одержали более чем уверенную победу. Однако их вратарь Давид Рая пропустил очень курьезный гол.

На 28-й минуте "Брентфорд" был впереди в два гола. В это время защитник "Халла" Райан Тафацолли решил с центра поля выбить мяч в сторону ворот соперников. Это не был мощный удар по воротам. И не пас, ведь никого из партнеров там не было.

Вот так! Хоккеисты устроили массовую драку во время матча НХЛ, между собой дрались даже вратари – видео

И голкипер "Брентфорда" Давид Рая решил остановить мяч. Однако сделал это крайне неудачно. Тот пролетел ему между ног и закатился в ворота. Голкипер так и не сумел его достать, хотя пытался выбить в подкате. В протоколе матча это взятие ворот записали как автогол Рая.

Видеообзор матча Халл Сити – Брентфорд (видео гола смотреть с 4:05)

Стоит отметить, что "Халлу" этот гол не очень помог. Команда в итоге уступила 1:5. Благодаря этой победе "Брентфорд" находятся на 5-м месте, которое гарантирует участие в матчах плей-офф за выход в АПЛ. "Халл" во второй половине турнирной таблицы.