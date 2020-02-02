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Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему между ног после удара с центра поля: видео

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Давид Рая пропустил очень курьезный гол / brentfordfc.com

В матче между "Халл Сити" и "Брентфордом" гости одержали более чем уверенную победу. Однако их вратарь Давид Рая пропустил очень курьезный гол.

На 28-й минуте "Брентфорд" был впереди в два гола. В это время защитник "Халла" Райан Тафацолли решил с центра поля выбить мяч в сторону ворот соперников. Это не был мощный удар по воротам. И не пас, ведь никого из партнеров там не было.

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И голкипер "Брентфорда" Давид Рая решил остановить мяч. Однако сделал это крайне неудачно. Тот пролетел ему между ног и закатился в ворота. Голкипер так и не сумел его достать, хотя пытался выбить в подкате. В протоколе матча это взятие ворот записали как автогол Рая.

Видеообзор матча Халл Сити – Брентфорд (видео гола смотреть с 4:05)

Стоит отметить, что "Халлу" этот гол не очень помог. Команда в итоге уступила 1:5. Благодаря этой победе "Брентфорд" находятся на 5-м месте, которое гарантирует участие в матчах плей-офф за выход в АПЛ. "Халл" во второй половине турнирной таблицы.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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