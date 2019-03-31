Вратарь пропустил курьезный гол, пробивая штрафной с центра поля: видео

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Вратарь пропустил курьезный гол, пробивая штрафной с центра поля: видео

В матче первого дивизиона Северной лиги Англии вратарь "Гисборо" Джордан Никсон решил выполнить стандарт с центра поля. Закончилось все тем, что "Гисборо" пропустил курьезный гол.

Никсон навесил в штрафную со своей половины поля. Защитник "Данстона" с невероятной силой вынес сферу подальше от собственных ворот. Мяч пролетел 80 метров. Казалось, что Никсон сумеет отбить мяч, но тот попал в перекладину ворот, а голкипер залетел в сами ворота. Первым же на добивании оказался нападающий "Данстона" Марк Фицпатрик, который и открыл счет в этой встрече.

Видео курьезного гола

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"Данстон" благодаря победе над "Гисборо" 3:1 досрочно обеспечил себе чемпионский титул и повышение в классе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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