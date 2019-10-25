Вратарь "Ренна" установил рекорд Лиги Европы из-за действий российского арбитра: видео
В матче Лиги Европы между французским "Ренном" и румынским "ЧФР Клуж" был установлен новый рекорд турнира.
Уже на 5-й минуте матча российский арбитр Алексей Еськов удалил с поля голкипера "Ренна" Эдуара Мэнди. Его заменил Пепе Боне. На момент выхода на поле ему было 16 лет и 254 дня. Поэтому он стал самым молодым вратарем, сыгравший в групповом этапе Лиги Европы.
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Но стоит отметить, что первый же удар по его воротам стал результативным – Дьяк отличился после розыгрыша штрафного.
"Ренн" мог сравнять счет, когда получил право на пенальти. Но Ньянг не реализовал удар с 11-метровой отметки.
В начале второго тайма "Ренн" остался вдевятером – прямую красную карточку получил Камавинга. На 82-й минуте игрок "Клужа" Сушич получил вторую желтую карточку.
Матч так и закончился минимальной победой гостей.
Видеообзор матча Ренн – Клуж
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