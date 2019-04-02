Вратарь сборной Англии попал в эпицентр пьяной драки в баре: видео
Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд стал участником пьяной драки в баре Сандерленда.
По информации The Telegraph, в баре Пикфорд со своей девушкой подверглись словесным оскорблениям, после чего и завязалась драка.
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Пикфорд проводил вечер с семьей и друзьями в родном городе, когда в одном из баров начал получать оскорбления в свой адрес. Сначала Джордан спокойно отнесся к этому. Но потом, уже в другом баре, оскорблениям подверглась невеста Пикфорда, из-за чего футболист не выдержал и полез в драку, которую снял на камеру один из посетителей.
После драки Пикфорда посадили в такси и увезли домой. В полиции подтвердили факт расследования беспорядков в Сандерленде. Правоохранители отметили, что никто не пострадал и не был арестован.
Источник отмечает, что в "Эвертоне" уже знают о случившемся и готовы применить санкции к футболисту.
В текущем сезоне Пикфорд провел за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах, где пропустил 46 мячей, 10 раз сыграв на ноль.
Драка с участием вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда: смотрите видео