Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео

22 Читати новину українською
Австрия разгромила Латвию
Австрия разгромила Латвию / twitter.com/oefb1904

Австрия в матче против Латвии в отборе на Евро-2020 победила с разгромным счетом. Один из голов забил вратарь сборной Латвии Павелс Штейнборс в свои ворота.

Гол Штейнборса был четвертым в матче. Он его пропустил (и забил) на 76-й минуте. Ильзанкер, который за минуту до того вышел на поле на замену, пробил головой после подачи. Мяч попал в штангу, после чего отлетел в поле. Штейнборс пытался выбить его, но мяч попал ему в ногу и полетел в ворота. Голкипер поймал его, уже за линией ворот.

К слову: Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября

Видео автогола Штейнборса в собственные ворота

 Это стоит увидеть: Нидерланды вырвали победу у Германии в драматичном матче с шестью голами

В итоге Австрия победила 6:0. Дубль оформил бывший партнер Ярмоленко по "Вест Хэму", а ныне игрок китайского "Шанхая" Марко Арнаутович. Еще по голу забили Марсель Забитцер, Конрад Лаймер и Михаэль Грегорич.

Видеообзор матча Австрия – Латвия

Австрия занимает второе место в группе, отставая от сборной Польши на три очка. Латвия последняя – пять поражений в пяти матчах, разница голов 1:19.

blog_ava
Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки
сегодня
3716
Теги: Спорт Футбол Евро-2020
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)
сегодня 13:46 В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)
35
Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео
сегодня 12:51 Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео
22
Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
сегодня 11:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
Михайло Гема 362
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
6 сентября 23:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
1002
Нет – стыдливости: как решиться пойти в спортивный зал впервые
6 сентября 22:10 Нет – стыдливости: как решиться пойти в спортивный зал впервые
47
Новости
Больше новостей
Залиште відгук