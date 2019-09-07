Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео
Австрия в матче против Латвии в отборе на Евро-2020 победила с разгромным счетом. Один из голов забил вратарь сборной Латвии Павелс Штейнборс в свои ворота.
Гол Штейнборса был четвертым в матче. Он его пропустил (и забил) на 76-й минуте. Ильзанкер, который за минуту до того вышел на поле на замену, пробил головой после подачи. Мяч попал в штангу, после чего отлетел в поле. Штейнборс пытался выбить его, но мяч попал ему в ногу и полетел в ворота. Голкипер поймал его, уже за линией ворот.
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Видео автогола Штейнборса в собственные ворота
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В итоге Австрия победила 6:0. Дубль оформил бывший партнер Ярмоленко по "Вест Хэму", а ныне игрок китайского "Шанхая" Марко Арнаутович. Еще по голу забили Марсель Забитцер, Конрад Лаймер и Михаэль Грегорич.
Видеообзор матча Австрия – Латвия
Австрия занимает второе место в группе, отставая от сборной Польши на три очка. Латвия последняя – пять поражений в пяти матчах, разница голов 1:19.