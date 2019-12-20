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Вратарь сборной Украины Лунин резко потерял в цене

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Андрей Лунин / 24 канал

Вратарь сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин потерял в цене. По данным портала Transfermarkt, цена на Лунина по состоянию на 20 декабря 2019 года составляет 3 миллиона евро.

Летом цена на украинского вратаря составляла 7,5 миллиона евро. Таким образом, Лунин подешевел более чем на 4 миллиона евро.

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Вероятно, что причина резкого удешевления Лунина кроется в отсутствии игровой практики в новом сезоне.

Мадридский "Реал", которому принадлежит контракт Лунина, летом отправил Андрея в аренду в "Вальядолид".

Свой первый матч за новый клуб Андрей провел только 18 декабря. В рамках 1/64 финала Кубка Испании "Вальядолид" победил команду "Толоса" со счетом 3:0.

Испанские СМИ пишут, что "Реал" хочет разорвать арендное соглашение Лунина и подыскать новый клуб, где бы вратарь получал постоянную игровую практику.

Вероятно, что свою карьеру украинец продолжит во второй по значимости лиге Испании Сегунде. В услугах Андрея вроде заинтересована "Альмерия".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
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