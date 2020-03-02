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Вратарь сделал сейв руками в центре поля, но получил только желтую карточку – видео

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За океаном стартовал новый сезон MLS. "Атланта Юнайтед" в первом туре приехала в гости к "Нэшвиллу" и обыграла дебютанта со счетом 2:1. Кипер Джо Уиллис поймал мяч руками в центре поля и увидел перед собой лишь желтую карточку.

В компенсированное ко второму тайму время на поле произошел странный эпизод: 31-летний вратарь хозяев Джо Уиллис выступил в стиле Нойера и прервал контратаку соперника в центре поля. Получилось немного хуже, чем у немца: вратарь неудачно сыграл с первой попытки и сбросил мяч сопернику, после удара которого сделал сейв руками. Судья показал лишь желтую карточку.

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Видео невероятного момента

"Нэшвилл" противостоял одной из сильнейших команд лиги – "Атланте Юнайтед". Отметим, что это первый сезон "Нэшвилла" в MLS.

Видеообзор матча

Добавим, что за каждый домашний гол "Нэшвилла" финансовая организация Jackson будет жертвовать 100 долларов в благотворительный фонд Hands of Nashville.

Следующий домашний матч "Нэшвилл" проведет 21 марта против "Коламбус Крю".

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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