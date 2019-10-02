Вратарь "Шахтера" Пятов попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал свою сборную первого игрового дня второго тура Лиги чемпионов. Место в воротах досталось голкиперу донецкого "Шахтера" Андрею Пятову.

Голкипер "горняков" в матче против "Аталанты" отбил пенальти в начале встречи. Однако именно он допустил результативную ошибку, которая привела к голу в его ворота. Но "Шахтер" все-таки вырвал победу над соперником на последней минуте компенсированного времени.

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Такие действия Пятова портал WhoScored оценил в 8,42, что позволило вратарю украинской команды стать лучшим в первый игровой день второго тура Лиги чемпионов.

Стоит добавить, что в этой сборной есть также форвард "Брюгге" Эммануэль Деннис, который забил два гола в ворота "Реала" на их поле. А также Серж Гнабри, отметившийся покером в ворота "Тоттенхэма".

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