Вратарь "Шахтера" Пятов стал амбассадором спортивного банка

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов решил попробовать, что то новое и принял предложение стать послом спортивного банка sportbank. Футболист станет героем рекламных кампаний банка.

Соглашение рассчитано до апреля 2021 года.Как подчеркнул Пятов, ему нравится этот банк, как они фокусируются на спортивную нишу.

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Соучредители рассказали вратарю о своих будущих планах и мечтах.

Мне нравится, что мобильный банк sportbank – это не только бизнес, а еще и поддержка, мотивация спортсменов, марафонцев, бегунов и всех украинцев, которые за активный образ жизни. Я разделяю ценности проекта и буду помогать команде удерживать высокую мотивацию к спорту и здоровому образу жизни,

– сказал Пятов.



Андрей Пятов – амбассадор спортивного банка

Соучредитель банка рассказал о том, почему компания выбрала Пятова. Этот спортивный банк создан для того, чтобы помогать украинцам, которые интересуются спортом, держать темп и осваивать новые возможности. Андрей, на их взгляд, идеально вливается в команду и будет помогать основателям объединять спорт, эстетику, технологичность и взаимную поддержку.

Sportbank – это первый спортивный мобильный банк в Украине. В столь классическом продукте мы совместили два важных аспекта для прогрессивных украинцев: технологичность и мобильность в финансовых вопросах. Это своеобразный личный код, атрибут спортсмена, болельщика.

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