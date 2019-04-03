Вратарь "Шахтера" признался, что не отбил ни одно пенальти в карьере: видео

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Алексей Шевченко
Алексей Шевченко / ФК "Шахтёр"

27-летний голкипер донецкого "Шахтера" Алексей Шевченко признался, что не отбил ни одно пенальти в своей карьере.

Об этом сам футболист рассказал на Youtube-канале "Трендець".

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Сколько пенальти я отбил в карьере? Я ничего не отбивал. Разве что, если считать детскую школу. Во взрослом футболе мне били довольно много пенальти. И я все пропустил. Я же не Буффон.

Можно ли вратарю психологически убить соперника? Наверное, да. Если соперник – лох. Может ли вратарь, который не умеет технично играть ногами, играть в современный футбол? Может. Только смотря где. Технический вратарь – проблема для команды", – рассказал Шевченко.

В течение карьеры Алексей Шевченко также выступал за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", донецкий "Олимпик", "Торпедо" Кутаиси, "Дилу", "Зарю" Луганск и львовские "Карпаты".

Спорт 24 писал, что украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, пытаясь пробиться в основу команды, выкладывается на тренировках на полную и продемонстрировал фантастическую реакцию.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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