Вратарь "Шахтера" признался, что не отбил ни одно пенальти в карьере: видео

27-летний голкипер донецкого "Шахтера" Алексей Шевченко признался, что не отбил ни одно пенальти в своей карьере.

Об этом сам футболист рассказал на Youtube-канале "Трендець".

Читайте также: Джанлуиджи Буффон продлит контракт с ПСЖ

Сколько пенальти я отбил в карьере? Я ничего не отбивал. Разве что, если считать детскую школу. Во взрослом футболе мне били довольно много пенальти. И я все пропустил. Я же не Буффон.

Можно ли вратарю психологически убить соперника? Наверное, да. Если соперник – лох. Может ли вратарь, который не умеет технично играть ногами, играть в современный футбол? Может. Только смотря где. Технический вратарь – проблема для команды", – рассказал Шевченко.

В течение карьеры Алексей Шевченко также выступал за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", донецкий "Олимпик", "Торпедо" Кутаиси, "Дилу", "Зарю" Луганск и львовские "Карпаты".

Спорт 24 писал, что украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, пытаясь пробиться в основу команды, выкладывается на тренировках на полную и продемонстрировал фантастическую реакцию.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram