Вратарь "Шальке" едва не убил игрока "Айнтрахта" ударом шипами – видео момента
В матче 15 тура Бундеслиги "Шальке" – "Айнтрахт" (1:0) произошел ужасный эпизод с участием вратаря хозяев Александра Нюбеля и нападающего гостей Мията Гачиновича.
23-летний голкипер жестко прервал быструю контратаку соперников за пределами штрафной на 67-й минуте. Судья моментально достал из кармана красную карточку.
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Гачиновича долго приводили в чувство, однако он все же не смог продолжить игру. Его на 70-й минуте заменил Пасиенсиа.
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