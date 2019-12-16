Вратарь "Шальке" едва не убил игрока "Айнтрахта" ударом шипами – видео момента

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Александер Нюбель / ФК "Шальке"

В матче 15 тура Бундеслиги "Шальке" – "Айнтрахт" (1:0) произошел ужасный эпизод с участием вратаря хозяев Александра Нюбеля и нападающего гостей Мията Гачиновича.

23-летний голкипер жестко прервал быструю контратаку соперников за пределами штрафной на 67-й минуте. Судья моментально достал из кармана красную карточку.

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Гачиновича долго приводили в чувство, однако он все же не смог продолжить игру. Его на 70-й минуте заменил Пасиенсиа.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шальке
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