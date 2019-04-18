Вратарь сломал ногу в двух местах в матче африканской Лиги чемпионов: жуткое видео

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Ужасный перелом в матче африканской Лиги чемпионов
Ужасный перелом в матче африканской Лиги чемпионов

Матч 1/4 финала африканской Лиги чемпионов "Видад" (Марокко) – "Хоро" (Гвинея) (5:0) был омрачен ужасной травмой одного из футболистов.

В одном из эпизодов голкипер "Видада" на выходе столкнулся со своим партнером по команде.

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В результате столкновения вратарь Карим Ндиайе получил ужасную травму – футболист сломал ногу в двух местах. Над игроком долго "колдовали" врачи, после чего забрали на носилках. Футболисты и зрители провели Ндиайе аплодисментами.

В ужасном эпизоде оба футболиста не добрались до мяча, а соперникам удалось забить гол после их столкновения. В итоге, команда несчастного вратаря проиграла со счетом 0:5.

Футболист уже перенес операцию в Рабате. Контракт 34-летнего голкипера заканчивался в конце сезона, но клуб продлил соглашение с ним на три года в качестве жеста доброй воли.

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Теги: Спорт Футбол
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