Вратарь стал героем матча Лиги чемпионов, забив решающий гол на последней минуте игры: видео

Странным образом завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами "Тигрес" из Мексики и "Альянса" из Сальвадора.

Хозяева поля вынуждены были отыгрываться после гостевого поражения в первом матче (1:2). Они вели дома 3:2, но этот счет их не устраивал.

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На 90+4-й минуте "Тигрес" заработал штрафной, а голкипер Науэль Гусман пошел на чужую половину поля. После навеса Гусман выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в сетку.

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Disfruta el gol del @PatonGuzman de nuevo. ️️️️



pic.twitter.com/Po6eO2wIBT — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 27, 2020

"Тигерс" выиграли (4:2) дома и прошли в четвертьфинал. Первая игра завершилась победой сальвадорцев (2:1).

Что такое Лига чемпионов КОНКАКАФЭто ежегодный футбольный турнир, проводимый КОНКАКАФ среди лучших клубов стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна.