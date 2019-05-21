Вратарь украинского клуба рассказал о премиях от "Динамо" за отобранные очки у "Шахтера"

Бывший вратарь симферопольской "Таврии" Максим Левицкий (выступал за команду в 1992 – 1999 годах) рассказал, что команда в свое время получила немалые премиальные за ничью против донецкого "Шахтера". Деньги футболистам заплатили представители "Динамо".

Это было в сезоне 1997-1998. Тогда "Динамо" боролось с "Шахтером" за победу в чемпионате Украины. Поэтому для киевлян была важной каждая потеря очков "горняками". Помогли им в этом футболисты "Таврии". За это "динамовцы" выплатить премии игрокам симферопольского клуба. Историю этого рассказал вратарь "Таврии" Максим Левицкий в интервью Sport Arena.

"Однажды" Таврия "сыграла 3:3 с "Шахтером". Провели великолепный матч, выигрывали с разницей в два мяча, хотя последние 40 минут играли вдесятером – удалили нашего защитника. У "Таврии" тогда имела место большая задержка по зарплате. Но сразу после игры нам дали премиальные. К этому никогда не раздавали деньги сразу после матча в раздевалке. И размер премиальных по меркам "Таврии" был сумасшедшим. Обычно платили по 100 или 200 долларов, а здесь дали по 600. Мы спросили: "Это и зарплата еще? ». Ответили, что нет, зарплата вскоре тоже будет. и только через год выяснилось, что деньги передало киевское Динамо. Или близкие к киевлянам люди", – рассказал Максим Левицкий.

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Матч "Таврия" – "Шахтер" состоялся 10 апреля 1998 года. Первый тайм закончился вничью 1:1. Забили Александр Гайдаш за "Таврию" и Анатолий Тимощук за "Шахтер". Вот только после перерыва "Таврия" была впереди всего в один мяч, когда Андрей Опарин забил на 48-й минуте. Геннадий Орбу сравнял счет на 55-й минуте, но Геннадий Кунденов снова вывел "Таврию" вперед уже через минуту. На 65-й минуте Олег Муравьев получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве. Сравнять счет "Шахтер" сумел на 76-й минуте, когда забил Сергей Ковалев.

При этом уже в начале следующего сезона – через пять месяцев – 24 сентября 1998 года "Таврия" вновь сыграла вничью 3:3. Но на этот раз как раз против киевского "Динамо". При этом киевляне выигрывали 0:3, но Алексей Осипов оформил хет-трик за 26 минут во втором тайме.