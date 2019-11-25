Вратарь забил гол, пробив со своей штрафной через все поле: впечатляющее видео

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Антонио Родригес забил гол со своей половины поля / chivasdecorazon.com.mx

Вратарь мексиканского клуба "Чивас" стал автором одного из голов своей команды в ворота соперников. При этом отличился голкипер ударом со своей штрафной.

В матче против "Веракруса" вратарь хозяев Антонио Родригес пропустил на 19-й минуте. Но на 67-й минуте его команда сравняла счет, а на 88-й "Чивас" вышел вперед.

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Поэтому когда шло компенсированное арбитром время, вратарь гостей Хурадо Рока пошел в чужую штрафную на подачу с углового. Но ему отличиться не удалось. Мяч же попал в руки Родригеса. Он его мощно выбил в сторону ворот соперника. Защитник "Веракрус" еще пытался добраться до мяча, но ему этого в подкате сделать не удалось.

Видеообзор матча "Чивас" – "Веракрус" (видео гола Родригеса с 5:19)

В итоге "Чивас" одержал победу 3:1. "Веракрус" же остался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Мексики.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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