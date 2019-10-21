Вратарь забил невероятным ударом со штрафного на 89 минуте, и помог команде победить: видео
Вратарь норвежского клуба Стефан Хагеруп стал настоящим героем матча. Его команда проигрывала в гостях, но точный удар голкипера со штрафного все в матче изменил.
Ключевой эпизод матча произошел на 89-й минуте. Команда Хагерупа проигрывала 1:0 и получила право на штрафной. До ворот было метров 27. Пробивать пошел именно голкипер. И мощным ударом отправил мяч над стенкой точно в верхний угол ворот. Его соперник до мяча не дотянулся.
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Уже в компенсированное время игроки "Улл/Киса" забили второй гол и вырвали победу в матче против "Шейда".
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