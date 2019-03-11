Вратаря сборной Украины признали одним из лучших игроков в Испании: фото

Украинский вратарь Андрей Лунин, который выступает в Испании за "Леганес", попал в список лучших футболистов по итогам 27-го тура Ла Лиги.

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало список из 11 лучших футболистов.

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Символическая сборная 27-го тура: Лунин ("Леганес"), Коста ("Вильярреал"), Хименес ("Атлетико"), Пике ("Барселона"), Альба ("Барселона"), Гранеро ("Эспаньол"), Ферран ("Валенсия"), Инуи Такаси ("Алавес"), Рауль Гарсия ("Атлетик"), Мата ("Хетафе"), Бен Йеддер ("Севилья").



Фото: sport.ua

Отметим, что Лунин сыграл в матче против мадридского "Атлетико". Хотя команда украинца и проиграла, вратарь отбил пенальти и совершил несколько сногсшибательных сейвов.

Также Лунин получил наивысшую оценку среди всех игроков своего клуба в этом матче. Whoscored поставил 20-летнему Лунину оценку 7,5.

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