Вратарю сборной Украины заказали чартерный рейс, чтобы он не пропустил важную игру

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин останется в расположении национальной команды на матч с Люксембургом, который состоится 10-го июня во Львове.

Сразу после игры Лунин чартерным рейсом вылетит к юношеской сборной Украины, которая 11 июня сыграет полуфинальный поединок чемпионата мира против Италии.

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Для того, чтобы оперативно доставить Андрея к команде Александра Петракова, президент УАФ Андрей Павелко позаботился и заказал для вратаря "сине-желтых" специальный чартер, информирует официальный сайт УАФ.

Андрей Лунин пропустил четвертьфинальный матч чемпионата мира U-20 в Польше, в котором Украина победила Колумбию. Футболиста вызвал в национальную команду Андрей Шевченко.

В поединке против сборной Сербии во Львове Лунин участие не принял. Сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.