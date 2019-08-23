Время Головкина подходит к концу, хочу стать тем, кто завершит его эпоху, – Деревянченко

Претенденты на чемпионский пояс IBF в среднем весе Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин впервые прокомментировали предстоящий бой. Боксеры встретятся 5-го октября в США.

Сергей Деревянченко, комментируя предстоящий бой против Головкина, заявил, что хочет завершить эпоху Геннадия.

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Очень приятно снова находиться в "Мэдисон-Сквер-Гарден". Хочу сказать спасибо моей команде: Лу Ди Белле, Киту Коннолли, Элу Хеймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.

Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, и я хочу стать именно тем боксером, который завершит его эпоху,

– сказал Деревянченко.

В то же время Головкин заявил, что опасается украинца, поскольку у него сильная команда.

Я очень рад вернуться в Нью-Йорк, который считаю своим вторым домом. Сейчас все складывается очень хорошо. Я работаю сейчас с лучшими людьми в боксе. У меня есть прекрасный соперник, которого я очень давно знаю.

Сергей Деревянченко – очень классный боксер. Это не игра, а настоящий поединок. Немного побаиваюсь, ведь знаю, что у Сергея очень сильная команда. Знаю, что Деревянченко чувствует себя сильным и уверенным в себе, но это бокс. Никто не знает, кто выйдет из ринга победителем,

– заявил Головкин.

Поединок Деревянченко – Головкин официально состоится 5 октября в Нью-Йорке (США). Победитель будет обязан провести первую защиту чемпионского титула в течение полугода после октябрьского поединка.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Геннадий Головкин – известный казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин дважды дрался с Альваресом: один бой завершился ничьей, а в другом Геннадий проиграл.